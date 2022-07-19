МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению стоимости этого сырья, в чем королевство не заинтересовано, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян. Министр нефти Ирака ждет цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток заявил в конце предыдущей недели, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы энергобезопасности и поставок нефти на мировых рынках. Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки с нынешних 10 миллионов, после чего возможности страны будут исчерпаны, заявил в свою очередь наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

Как считает собеседник агентства, наследный принц своим заявлением лишь обозначал потенциальные возможности страны, но не призывал к действию. Этим посылом он указал, отметил эксперт, что у королевства есть рычаг воздействия на мировой рынок нефти, и таких опций больше нет ни у какой страны.

"Однако резкое наращивание добычи нефти не входит в планы Саудовской Аравии, так как это разбалансирует мировой рынок и приведет к снижению цен. Страна заинтересована в достаточно высоких ценах на нефть, которые одновременно обеспечивают необходимый уровень доходов королевства и достаточный объем мирового спроса", — считает Амирагян.

Саудовская Аравия в рамках долгосрочной политики намеревается планомерно наращивать добычу нефти для удовлетворения растущего мирового спроса на сырье. Но, как отметил эксперт, в случае стагнации мирового спроса страна может и не достичь заявленных показателей производства. "Саудовская Аравия не заинтересована в агрессивном замещении российских поставок, так как подобная политика может привести к ценовой войне и снижению цен", — также добавил аналитик.

Вместе с тем он заметил, что королевство постарается занять нишу России, если в результате антироссийских санкций в Европе появятся новые рынки сбыта для страны. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии в Азию сократятся за счет перенаправления в этот регион российского нефтяного экспорта по более низкой цене.