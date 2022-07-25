25 июля — ПРАЙМ. Стратегические запасы нефти (SPR) США на неделе 16-22 июля сократились на 5,6 млн баррелей. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства энергетики. Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Уровень запасов на отчетной неделе составил 474,5 млн баррелей, что является самым низким показателем с июня 1985 года. В министерстве добавили, что 5,6 млн баррелей высокосернистой нефти были выпущены на рынок.