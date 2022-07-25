Reuters сообщил о сокращении стратегических запасов нефти в США
Reuters сообщил о сокращении стратегических запасов нефти в США до минимума с июня 1985 года
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25 июля — ПРАЙМ. Стратегические запасы нефти (SPR) США на неделе 16-22 июля сократились на 5,6 млн баррелей. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства энергетики.
Уровень запасов на отчетной неделе составил 474,5 млн баррелей, что является самым низким показателем с июня 1985 года. В министерстве добавили, что 5,6 млн баррелей высокосернистой нефти были выпущены на рынок.
https://1prime.ru/oil/20220725/837599931.html
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