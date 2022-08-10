МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) сообщил о постепенном возобновлении производства на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане. Утечка газа произошла на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане

Компания 5 августа сообщала, что работы на Кашагане были приостановлены из-за обнаружения признаков утечки газа.

"NCOC, Оператор Северо-Каспийского проекта, сообщает о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа. Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 3 августа сообщала о снижении объемов прокачки нефти по системе "Тенгиз-Новороссийск". Среди причин снижения прокачки компания называла ремонт на Тенгизском месторождении в Казахстане, а также "остановку производства нефти на месторождении Кашаган".

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте его разработки принимают участие компании "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.