Bloomberg: Запад признал энергетическую победу России
Bloomberg: Россия победила Запад в противостоянии на на нефтяном рынке вопреки санкциям
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объемы производства российской нефти и ее цены говорят о том, что Россия выигрывает в противостоянии на нефтяном рынке, утверждает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его словам, об этом можно судить по ключевым индикаторам. Первый такой показатель, на взгляд Бласа, это — динамика добычи нефти в России: в июле российские нефтяники добывали в среднем около 10,8 миллиона баррелей в день, что незначительно ниже 11 миллионов в январе 2022 года. "Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти", — подчеркнул обозреватель.
Еще один показатель успеха России, по его словам, носит политический, а не рыночный характер. Блас указывает, что весной Запад возлагал надежды на то, что ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, но случилось обратное. Вслед за президентом США Джо Байденом Саудовскую Аравию посетил вице-премьер России Александр Новак, и вскоре ОПЕК+ заявила лишь о незначительном увеличении нефтедобычи.
Вместе с тем автор уверен, что сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце нынешнего года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
https://1prime.ru/oil/20220811/837756776.html
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