МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объемы производства российской нефти и ее цены говорят о том, что Россия выигрывает в противостоянии на нефтяном рынке, утверждает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас. Специальная группа Евросоюза следит за ситуацией со снабжением нефти

По его словам, об этом можно судить по ключевым индикаторам. Первый такой показатель, на взгляд Бласа, это — динамика добычи нефти в России: в июле российские нефтяники добывали в среднем около 10,8 миллиона баррелей в день, что незначительно ниже 11 миллионов в январе 2022 года. "Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти", — подчеркнул обозреватель.

Еще один показатель успеха России, по его словам, носит политический, а не рыночный характер. Блас указывает, что весной Запад возлагал надежды на то, что ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, но случилось обратное. Вслед за президентом США Джо Байденом Саудовскую Аравию посетил вице-премьер России Александр Новак, и вскоре ОПЕК+ заявила лишь о незначительном увеличении нефтедобычи.

Вместе с тем автор уверен, что сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце нынешнего года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.