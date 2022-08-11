МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в мире в июле выросла на 1,4 миллиона баррелей в сутки к июню, до 100,5 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с начала пандемии, за счет восстановления мощностей после ремонта в Северном море, Канаде и Казахстане, а также увеличения объемов добычи у Саудовской Аравии, сообщается в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА: мировая добыча нефти вырастет в 2022 году

"В июле мировое предложение нефти достигло постпандемийного максимума на фоне активного восстановления после перебоев из-за ремонта. Мировой объем добычи вырос на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 100,5 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с января 2020 года, за счет того, что мощности в Северном море, Канаде и Казахстане восстановились после плановых ремонтных работ, а Саудовская Аравия увеличила объемы добычи в соответствии с повышением квоты ОПЕК+", — говорится в материалах МЭА.

Как отмечается в докладе, добыча нефти в России выросла незначительно.

По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года, с июля по декабрь, вырастет на миллион баррелей в сутки, до 101,6 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что поставки ОПЕК+ вырастут на 400 тысяч баррелей, при этом рост добычи у Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсирован продолжающимся снижением у России. Отмечается, что страны, не входящие в альянс, нарастят поставки нефти на 640 тысяч баррелей в сутки, а лидером роста станет США.