МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире снизились в июне по сравнению с маем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР — выросли на 6,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Мировые запасы нефти в июне снизились на незначительные 5 миллионов баррелей, причем сокращение запасов … было частично компенсировано увеличением запасов нефти на воде. Общие промышленные запасы в странах ОЭСР выросли на 6,2 миллиона баррелей, до 2 681 миллиона баррелей, но остались на 292,1 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что выпущенные из стратегических резервов запасы нефти в июне составили 33,8 миллиона баррелей, что стало самым большим показателем с марта.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.