МЭА сообщило о снижении мировых запасов нефти в июне на пять миллионов баррелей
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире снизились в июне по сравнению с маем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР — выросли на 6,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Мировые запасы нефти в июне снизились на незначительные 5 миллионов баррелей, причем сокращение запасов … было частично компенсировано увеличением запасов нефти на воде. Общие промышленные запасы в странах ОЭСР выросли на 6,2 миллиона баррелей, до 2 681 миллиона баррелей, но остались на 292,1 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — говорится в докладе.
МЭА отмечает, что выпущенные из стратегических резервов запасы нефти в июне составили 33,8 миллиона баррелей, что стало самым большим показателем с марта.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/oil/20220811/837760093.html