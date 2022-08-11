МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило оценку спроса на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в 2023 году, сообщается в августовском докладе агентства. МЭА сообщило о рекордной с начала пандемии добычи нефти в мире

По мнению МЭА, рост использования нефти для выработки электроэнергии и переход с газа на нефть после роста цен на природный газ в Европе меняют траекторию роста спроса на нефть в течение оставшейся части 2022 года и в 2023 году.

"В этом отчете мы повысили наши оценки роста мирового спроса в 2022 году на 380 тысяч баррелей в сутки — до 2,1 миллиона баррелей в сутки….Мировой спрос на нефть в настоящее время прогнозируется на уровне 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году" — пишет МЭА.