МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. На прошедшей неделе цена Brent, снизившись во вторник почти до 92 долларов за баррель, в пятницу приблизилась к 97 долларам за баррель. Свою роль сыграл отчет Минэнерго США, показавший падение коммерческих запасов нефти на 7,1 миллионов баррелей, стратегических — на 3,4 миллионов баррелей, то есть в общем на 10,5 миллионов баррелей, или 1,2%. Главный фактором был рост экспорта нефти до нового рекорда — 5,0 млн барр./сутки (мбс). Нетто-импорт нефти в США в результате упал до исторического минимума — 1,1 мбс. Также снизилась оценка добычи нефти в США на 0,1 мбс до 12,1 мбс. Однако колебание экспортных и импортных потоков от недели к неделе — временные факторы, которые не могут долго поддерживать цену нефти, заявил "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Он подчеркнул, что спрос на нефтепродукты в США — гораздо более важный драйвер. Поставки бензина на рынок США выросли на 2,5% к предыдущей неделе и на 0,2% год к году до 9,35 мбс, что также на 3,1% выше среднего за четыре недели. В результате на 4,6 миллионов баррелей, или 2,1%, упали запасы бензина. Поставки бензина дают представление о динамике спроса. Они снижались год к году по итогам девяти недель подряд, причем дважды в июле падение составляло 13%. Поэтому даже небольшой рост видимого спроса воспринимается рынком с оптимизмом.

Кокин также напомнил, что цены на нефть укреплялись на фоне быстрого роста цен на газ до новых рекордов: месячный контракт на TTF в пятницу закрылся на уровне около 2600 долларов за тысячу кубометров, прибавив 19% за неделю.

"В пересчете на единицу энергии газ в Европе сейчас более чем в четыре раза дороже нефти. Поэтому везде, где возможно, идет замена газа на нефтепродукты — в частности, в энергетике и нефтегазохимии. Общий объем замещения невелик, но достаточен, чтобы цены на газ начали "подтягивать" за собой цены на нефть", — отметил аналитик. Эксперт рассказал, кто не дает упасть рублю

Кокин считает, что такая зависимость продолжит влиять на рынок нефти в ближайшие недели. Поэтому, отметил он, "мы не ждем резкого падения цен на нефть, пока газ в Европе торгуется выше 2000 долларов за тысячу кубометров. На новой неделе мы прогнозируем сохранение Brent выше 95 долларов за баррель".

В то же время тревожная динамика заболеваемости и карантинов в Китае ограничивает потенциал роста нефти. Новая вспышка в провинции Хайнань, вероятно, будет локализована, но опыт последних месяцев говорит о высокой вероятности новых вспышек. Поэтому мы прогнозируем диапазон 95-100 долларов для Brent на ближайшую неделю, заключил аналитик.