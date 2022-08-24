МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal.

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Как в среднем считают 9 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 13-19 августа сократились на 500 000 баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а четверо ожидают роста. Оценки варьируются от —3,8 млн баррелей до +2,3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу в среду.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,1 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 800 000 баррелей. Оценки варьируются от —700 000 баррелей до +2,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, не изменилась, оставшись на уровне 93,5%. Прогнозы варьируются от —0,6 процентного пункта до +0,8 процентного пункта. Один аналитик не предоставил прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти за отчетную неделю на 5,6 млн баррелей, а также рост запасов бензина и дистиллятов на 268 000 баррелей и 1,1 млн баррелей соответственно.