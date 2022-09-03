МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объявленное странами G7 намерение ввести потолок цен на российскую нефть ухудшит ситуацию на мировом рынке энергоносителей и ударит в том числе по странам "семерки", заявил в пятницу РИА Новости исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен. СМИ сообщили, что лимит цен на нефть из России вступит в силу до конца года

Главы минфинов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.

"Я не считаю, что подобное решение стран G7 принесет желаемый эффект — скорее, оно спровоцирует еще больший спрос на нефть и с высокой вероятностью еще сильнее усугубит энергетические кризисы. Такие шаги будут иметь неприятные последствия для стран "семерки", как и все предыдущие рестрикции", — сказал Расмуссен.

Собеседник агентства пояснил, что установление предельной цены на российскую нефть в конечном счете может обернуться еще большим давлением на экономики стран Запада, что, в свою очередь, чревато началом гражданских беспорядков и политических потрясений.

"Подобный шаг продолжает проводимую в настоящее время политику саморазрушения и экономического самоубийства", — предостерег эксперт, подчеркнув, что Москва при необходимости сможет запросто найти новые рынки сбыта для своей нефти в других регионах мира, при условии, что страны G7 не решат ввести вторичные санкции против новых покупателей.

"Однако такое применение вторичных санкций поставит рынок энергоносителей под еще больший удар", — указал Расмуссен.

С его точки зрения, США, которые не являются покупателями российской нефти, также несут серьезные риски, поскольку в случае возникновения серьезных экономических и политических проблем у прочих государств "семерки" единство возглавляемой Штатами коалиции стран-единомышленников окажется под угрозой.

"Это может потенциально привести к фрагментации среди европейских союзников", — спрогнозировал американский аналитик.

В четверг вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.