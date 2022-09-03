МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия может построить нефтяные хранилища, чтобы не снижать добычу и при этом смягчить действие эмбарго и лимита цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В "Газпром нефти" оценили силу влияния эмбарго ЕС на российскую нефть

"Вот сейчас на рынке возникла ситуация… у нас перебои возможностей поставки нефти на западные рынки… мы могли бы не останавливать добычу нефти, добыть эту нефть, положить ее в наши нефтяные хранилища и дождаться удобного момента, когда ее можно продать, чтобы как раз добиться, чтобы продать нашу нефть на рынке по максимально выгодной цене в текущих экономических и геополитических условиях", — сказал агентству главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

С этим мнением согласны и в Роснедрах. "Наличие стратегических запасов нефти повышает энергетическую безопасность государства, позволяя ему регулировать ценообразование на нефть", — отметили в ведомстве.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ НЕФТИ

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря — на нефть и 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.

Накануне главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.

По оценкам Громова, при введении полного эмбарго ЕС на поставки нефти Россия могла бы потерять половину своего экспорта — 2,7 миллиона баррелей в сутки из примерно 5 миллионов баррелей своего сбыта. Однако отсроченный запрет позволил российским компаниям перенаправить большую часть нефти на азиатские рынки. В итоге максимальные потери в экспорте могут составить не более миллиона баррелей. "Вопрос, будут ли эти объемы востребованы на рынке, потому что сейчас компании из Китая и Индии пользуются санкционным дисконтом, и мы должны быть готовы к тому, чтобы продолжать продавать нефть с существенной скидкой", — добавил эксперт.

При этом аналитик отметил, что не верит, что большинство покупателей российской нефти захотят присоединиться к лимиту цен. "Не уверен, что это поддержат те же Индия или Китай, потому что они и так покупают нефть с достаточным для себя дисконтом, а портить отношения с Россией на фоне непредсказуемых ситуаций на мировом энергетическом рынке, думаю, этим странам совсем не хочется", — сказал он.

ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ СОКРАЩАТЬ

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК ИНП РАН Валерий Семикашев считает, что в ситуации снижения экспорта России нужно оптимизировать каждый сегмент: от добычи до переработки и хранения. По его мнению, вопрос принятия решения о строительстве хранилищ больше стратегический, нежели коммерческий, хотя и выгодный в условиях нестабильности цен.

"Где-то поменьше перерабатывать нефти на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — ред.), где-то поменьше поставки на экспорт, где-то какие-то скважины закрыть, где-то построить хранилище. Надо посчитать… стоимость в расчете на один баррель добытой нефти или поставленной нефти конечному потребителю, какие меры будут дешевле. Понятное дело, что в какой-то момент, остановка месторождения окажется дороже, чем строительство хранилища. А потом в какой-то момент строительство еще одного хранилища будет стоить дороже, чем следующая скважина", — сказал аналитик.

Однако, пояснил Громов, консервация нефтяных скважин приводит к тому, что в будущем их уже нельзя эксплуатировать. "Из-за именно технологической специфики добычи нефти в России, у нас эти пласты, где залегает нефть, они водонасыщенные… Если мы консервируем старые скважины, то через некоторое время в отсутствие их эксплуатации вода полностью вытесняет нефть, и через некоторое время их нельзя будет эксплуатировать", — объяснил он.

При этом самый простой и безболезненный путь для отрасли — это не вкладывать деньги в новое бурение. Нефтяные компании могут просто не бурить новые скважины, пока дебит на действующих скважинах постепенно падает. Однако при необходимости резкого сокращения такой метод может не сработать. В условиях изменения энергетических рынков, отметил Семикашев, нефтяной отрасли необходимо повышать гибкость. И строительство нефтехранилищ может стать одним из ее элементов.

НАДО КАК-ТО ОРГАНИЗОВАТЬ

В Роснедрах рассказали, что целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, которая была бы способна хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в России.

"На сегодня наиболее перспективными для размещения подземных нефтехранилищ являются Прикаспийский, Волго-Уральский, Калининградский, Центральный и Северо-Кавказский бассейны. Через них проходят магистральные нефтепроводы и железные дороги, они расположены вблизи больших источников пресной или слабоминерализованной воды", — добавили в ведомстве.

По мнению Семикашева, нефтехранилища могли бы стать инвестиционным проектом, на который можно было бы выделять деньги для компаний из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "У нас Фонд национального благосостояния, который в рублях где-то лежит, условно говоря. Его можно также и в нефти держать. Как в хранилищах, так и в самих месторождениях, то есть сократить добычу. Если на этом бизнес сможет заработать, то почему нет. Только плюс будет", — сказал эксперт.

Однако, по мнению Громова, в ситуации с нефтехранилищами есть институциональные сложности. "Если система подземных хранилищ газа, которые создавались только в Газпроме, они создавались в период и в ситуации, когда "Газпром" является монополистом по сути на рынке, он владеет не только добычными мощностями, он владеет и газотранспортной системой, управляет подземными хранилищами газа… Институциональная структура российской "нефтянки" принципиально другая", — сказал аналитик.

В России есть "Транснефть", которая отвечает за строительство нефтепроводов, и добычные компании, которые занимаются только добычей. "И здесь принципиальный вопрос, как организовать взаимодействие между этими компаниями. Потому что… ведь ни одна из компаний не ставит вопрос, например, о необходимости строительства той или иной трубы, потому что это, как правило, прерогатива "Транснефти". Она сама этот вопрос решает, а потом выставляет компании счет в виде инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку", — объяснил Громов.

По словам эксперта, есть два пути решения этого вопроса. С одной стороны, действительно поручить строительство нефтехранилищ "Транснефти" и затем увеличить инвестиционную составляющую тарифа на транспортировку нефти. Но это может смущать добычные компании, которым придется переплачивать. С другой стороны, у нефтехранилищ могут быть операторы с государственной или смешанной формой собственности, которые будут заниматься трейдингом нефти и тем самым компенсировать затраты на хранение и инвестиции.

А КАК НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Громов предлагает операторам нефтехранилищ покупать нефть по более дешевой цене, хранить ее, а затем продавать дороже, когда на рынке возникает выгодная экономическая ситуация. "Компании имеют альтернативу: либо экспортировать нефть за рубеж по ценам, которые их не устраивают, либо… останавливать добычу, и вот третий вариант, пожалуйста, вы можете эту нефть продать по какой-то фиксированной цене оператору системы стратегического нефтяного резерва", — сказал он.

Эксперт привел в пример Китай, который начал заниматься созданием стратегического резерва нефти с начала 2000-х годов и уже занимает второе место в мире после США по его объемам. Во время пандемии, когда начались проблемы со спросом и цены на нефть упали ниже 40 долларов, Китай начал скупать нефть с большим запасом.

"Потому что он прекрасно понимал, он сейчас затарится нефтью по дешевке, а потом, если ему потребуется, либо будет дальше хранить ее в хранилищах для своих нужд, когда ситуация на рынке будет хуже, либо будет ее распродавать по совершенно другим ценам", — сказал Громов.