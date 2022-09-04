МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. За введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть буду расплачиваться налогоплательщики США и Евросоюза, предупредил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи. Об этом сообщает РИА Новости. СМИ сообщили, что лимит цен на нефть из России вступит в силу до конца года

Он уверен, что введение верхнего лимита цен на российскую нефть приведет западные страны к серьезным экономическим последствиям.

"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — задался вопросом Альхаджи, отметив, что расплачиваться за это решение придется налогоплательщики в США и Евросоюзе. Он пояснил, что расходы граждан стран Запада возрастут и в связи с повышением стоимости доставки энергоносителей.