Американский экономист предупредил страны G7 по поводу российской нефти
Эксперт Альхаджи: введение верхнего лимита цен на российскую нефть дорого обойдется Западу
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. За введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть буду расплачиваться налогоплательщики США и Евросоюза, предупредил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи. Об этом сообщает РИА Новости.
Он уверен, что введение верхнего лимита цен на российскую нефть приведет западные страны к серьезным экономическим последствиям.
"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — задался вопросом Альхаджи, отметив, что расплачиваться за это решение придется налогоплательщики в США и Евросоюзе. Он пояснил, что расходы граждан стран Запада возрастут и в связи с повышением стоимости доставки энергоносителей.
https://1prime.ru/oil/20220904/837990657.html
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