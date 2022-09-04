МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов рассказал РИА Новости, когда же в России закончится нефть, а также о перспективах газа. "Глупее не придумаешь". В США критикуют идею лимита цен на нефть из России

"Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", — рассказал эксперт. Он пояснил, что главный потребитель нефтепродуктов — автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.

По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата — еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы нефти имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним — свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным — 69 миллиардов тонн.

Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум — на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются.

"Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", — добавил аналитик.

Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более радужные долгосрочные перспективы, поскольку он считается переходным топливом.

"По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами — более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ — одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", — заключил эксперт.