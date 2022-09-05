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2022
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Пушков оценил, как отразится на Западе ограничение цен на российскую нефть
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Вводя лимит цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По выражению... ПРАЙМ, 05.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вводя лимит цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По выражению сенатора, Евросоюз "разрывает энергетическую пуповину", которая связывала ее с Российской Федерацией.
"Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", — считает Пушков.
По его мнению, Запад готов на значительные жертвы, чтобы загнать российскую экономику в "черную дыру", и в настоящий момент идет состязание российских ресурсов против западных санкций.