МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вводя лимит цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Сенатор предрек ЕС катастрофические последствия от восьмого пакета санкций

По выражению сенатора, Евросоюз "разрывает энергетическую пуповину", которая связывала ее с Российской Федерацией.

"Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", — считает Пушков.

По его мнению, Запад готов на значительные жертвы, чтобы загнать российскую экономику в "черную дыру", и в настоящий момент идет состязание российских ресурсов против западных санкций.