МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Группа демократов-конгрессменов призывает президента США Джо Байдена продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов по меньшей мере до конца этого года, сообщает телеканал CNN. "Помощи не будет": США "кинули" Европу с нефтью и газом

"Мы призываем вашу администрацию взять на себя обязательства высвободить дополнительные баррели нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) как минимум до конца этого года", — приводит телеканал слова из письма восьми демократов.

Согласно конгрессменам, средние цены на газ и нефть в США до сих пор остаются выше уровня 2021 года. Поэтому законодатели считают необходимым отказаться от плана прекратить высвобождение запасов нефти в следующем месяце.

Помимо этого конгрессмены призвали Байдена использовать 121 миллион долларов из фонда SPR для пополнения запасов. В письме также озвучивается предложение администрации согласиться на закупку добытых в стране газа и нефти.

Ранее минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, — до 434,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с октября 1984 года.