В США призвали Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов
Группа демократов призвала Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов до конца 2022 года
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Группа демократов-конгрессменов призывает президента США Джо Байдена продолжить высвобождать дополнительные запасы нефти из стратегических резервов по меньшей мере до конца этого года, сообщает телеканал CNN.
"Мы призываем вашу администрацию взять на себя обязательства высвободить дополнительные баррели нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) как минимум до конца этого года", — приводит телеканал слова из письма восьми демократов.
Согласно конгрессменам, средние цены на газ и нефть в США до сих пор остаются выше уровня 2021 года. Поэтому законодатели считают необходимым отказаться от плана прекратить высвобождение запасов нефти в следующем месяце.
Помимо этого конгрессмены призвали Байдена использовать 121 миллион долларов из фонда SPR для пополнения запасов. В письме также озвучивается предложение администрации согласиться на закупку добытых в стране газа и нефти.
Ранее минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, — до 434,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с октября 1984 года.
https://1prime.ru/oil/20220917/838150470.html
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