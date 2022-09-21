2022-09-21T11:18:33+03:00
2022-09-21T11:18:33+03:00
2022-09-21T11:18:33+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220921/838197757.html
Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на нефть Urals
Нефть
Новости
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ URALS С $70 ЗА БАРРЕЛЬ В 2023 ГОДУ ДО $65 В 2025 ГОДУ — РЕШЕТНИКОВ ПРАЙМ, 21.09.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ URALS С $70 ЗА БАРРЕЛЬ В 2023 ГОДУ ДО $65 В 2025 ГОДУ — РЕШЕТНИКОВ