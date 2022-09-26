МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Колумбийская Ecopetrol нарастила поставки нефти в Европу, передает агентство Reuters. В США выросло число действующих нефтяных и газовых буровых установок

Ecopetrol – колумбийская нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и коммерческими аспектами. Властям Колумбии принадлежит 88,49% Ecopetrol. Компания проводит операции внутри страны и за рубежом.

"Около 40-50% добываемой Ecopetrol нефти экспортируется в Азию по сравнению с 60% в прошлом году", — приводит издание слова гендиректора компании Фелипе Байона (Felipe Bayon) на конференции APPEC.

Агентство уточнило, что на фоне сокращения российских поставок нефти соответствующим образом вырос экспорт "черного золота" Ecopetrol в Европу.

При этом, отметил гендиректор, в Азии растет конкуренция с поставками из России, Мексики, Канады и Венесуэлы.

Глава колумбийской компании также добавил, что ее подтвержденные запасы углеводородов выросли по сравнению с прошлым годом.