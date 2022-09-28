МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть в ЕС приведет к дальнейшей дестабилизации энергорынка и ударит в первую очередь по потребителям, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Bloomberg сообщил о намерении ЕС ограничить перевозки российской нефти

"Если они (страны ЕС — ред.) пойдут на установление цен, то это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности — и все это скажется прежде всего на потребителях", — сказал он.

Грушко подчеркнул, что действия Еврокомиссии расширили представление Москвы "о горизонтах возможного в международных отношениях".

Замглавы МИД отметил, что европейские санкции были направлены на Россию, но их последствия сказывались на других странах, в том числе европейских.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия в среду предложит странам ЕС новые санкции против России, в том числе ограничение цен на российскую нефть. По данным агентства Bloomberg, ЕС также хочет запретить транспортировку нефти из РФ, закупленную в объемах, превышающих согласованный лимит. Еврокомиссия хочет смягчить санкции против России, сообщили СМИ

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.