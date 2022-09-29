МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России рассчитывает на скорейшее возобновление добычи нефти и газа на проекте "Сахалин 1", имеет варианты по его запуску, при этом риска консервации скважин на проекте в связи с его остановкой нет, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. Добыча "Русснефти" выросла в первом полугодии

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в среду, что добыча нефти и газа на проекте "Сахалин 1" полностью приостановлена. По его словам, годовая добыча на проекте составит 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина", нет ли в связи с этим угрозы консервации скважин, Рубцов сказал: "Нет, мы такой вариант не рассматриваем. Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту".

"Минэнерго совместно с компаниями ведёт необходимую работу. Как вы знаете, сейчас газ обеспечен за счёт "Сахалина 2", также будет газ "Газпрома". Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта", — добавил он.

Оператором проекта "Сахалин-1" остается дочерняя компания ExxonMobil, владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. Минэнерго РФ рассчитывает, что добычу удастся восстановить до конца 2022 года, несмотря на позицию ExxonMobil. Также акционерами "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).