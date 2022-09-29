МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" получила лицензию на геологоразведку на Усть-Енисейском нефтегазовом участке недр федерального значения в акватории Енисейского залива Карского моря до 2032 года, свидетельствуют данные государственного реестра участков недр и лицензий. Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" месторождения в Карском море

"Дата присвоения государственного регистрационного номера лицензии: 28.09.2022. Дата окончания срока действия лицензии: 23.09.2032", — указывается в материалах реестра по Усть-Енисейскому участку.

Ресурсы участка (категория Dл) составляют 64 миллиона тонн нефти и 146 миллиардов кубометров газа, по D1+D2 (перспективные и прогнозные) — 20,9 миллиона тонн нефти и 130,3 миллиарда кубометров газа.

В начале сентября правительство России распорядилось предоставить "Газпром нефти" этот участок в распоряжение без аукциона, по заявительному принципу, для геологического изучения недр внутренних морских вод и территориального моря России в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.

Согласно заявительному принципу, компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

В данный момент российское законодательство ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Но граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря страны, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.