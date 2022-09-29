МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут в ожидании возможного сокращения добычи со стороны ОПЕК+, следует из данных торгов. ОПЕК+ может сократить добычу нефти в ноябре, сообщил Reuters

По состоянию на 13.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,47%, до 88,46 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 82,57 доллара. При этом утром цена на нефть снижалась в пределах 0,5%.

Ранее СМИ сообщали, что государства-члены альянса ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи нефти на ноябрь, которое может быть объявлено 5 октября, а Россия, возможно, предложит альянсу сократить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.

Кроме того, положительное влияние на цены оказывает статистика запасов нефти в США. В среду стало известно, что коммерческие запасы этого сырья в стране неожиданно снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 430,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв, в свою очередь, находится на минимуме с июля 1984 года — 422,6 миллиона баррелей.