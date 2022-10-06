МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего президента Джо Байдена за просьбы США к другим странам по производству нефти. ОПЕК+ решил снова сокращать добычу

"То, что они (администрация президента Джо Байдена) делают, — это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было", — сказал он, выступая на конференции в Майами.

По словам экс-президента США, Белый дом должен сосредоточиться на добыче "черного золота" в стране, а не на обеспечении импорта сырья.

Трамп добавил, что нынешние власти разрушают "американскую мечту". "Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой", подчеркнул он.

ОПЕК+ по итогам прошедшего в среду заседания договорился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Свое решение альянс объяснил неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

По информации телеканала CNN, администрация Байдена пыталась отговорить членов ОПЕК от понижения объема производства сырой нефти.