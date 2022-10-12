ПРАГА, 12 окт — ПРАЙМ. Прокачка нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы" продолжаются в прежнем режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь оператора MERO Барбора Путцова. На одной из ниток нефтепровода "Дружба" обнаружили утечку

"Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" проходят в соответствии с графиком, никаких изменений нет", — сказала Путцова.

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил о разгерметизации одной из двух магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.