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Поставки нефти по второй ветке "Дружбы" в Чехию идут в штатном режиме
Нефть
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Прокачка нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы" продолжаются в прежнем режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь оператора MERO Барбора Путцова. "Поставки нефти в Чехию по южной... ПРАЙМ, 12.10.2022
нефть, энергетика, новости, нефть, нефтепровод "дружба", чехия
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ПРАГА, 12 окт — ПРАЙМ. Прокачка нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы" продолжаются в прежнем режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь оператора MERO Барбора Путцова.
"Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" проходят в соответствии с графиком, никаких изменений нет", — сказала Путцова.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил о разгерметизации одной из двух магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.