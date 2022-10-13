МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире поднялись в августе по сравнению с июлем на 36,5 миллиона баррелей, а в странах ОЭСР — на 15 миллионов баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году

"Мировые запасы выросли на 36,5 миллиона баррелей в августе, так как снижение береговых запасов (-27,8 миллиона баррелей) было скомпенсировано ростом запасов нефти на воде (+64,3 миллиона баррелей)", — говорится в докладе.

В то же время коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР показывают рост второй месяц подряд — на 15 миллионов баррелей в августе, достигнув отметки в 2 736 миллионов баррелей, при этом на 243,3 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего значения, говорится в докладе.

МЭА отмечает, что страны ОЭСР выпустили еще 32,8 миллиона баррелей из стратегических резервов в августе, из которых 31 миллион баррелей нефти пришелся на США и Азию и 1,8 миллиона баррелей нефтепродуктов — на Европу. Еще 38 миллионов было выпущено из государственных запасов в сентябре, таким образом, с марта власти ОЭСР выпустили 223 миллиона баррелей нефти. МЭА немного снизило прогноз по спросу на нефть в мире

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.