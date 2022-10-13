МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 октября, повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, или на 2,3%, до 439,1 миллиона баррелей — максимума с конца июля 2021 года, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Минэнерго США значительно понизило прогноз добычи нефти в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 1,75 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8%, — до 408,7 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 25,6 миллиона с 26 миллионов баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 2 миллиона баррелей, до 209,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 207,5 миллиона. Аналитики, напротив, ждали снижения на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 4,9 миллиона баррелей (на 4,4%) и составили 106,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение лишь на 2 миллиона баррелей.