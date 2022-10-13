ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени намерена "переговорить" с Саудовской Аравией в связи с недавним решением стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу, вызвавшим резкую критику в Вашингтоне. Вашингтон представил Эр-Рияду данные об отсутствии оснований снижать добычу

"Мы в скором времени переговорим с вами", — сказал Байден группе журналистов из пула Белого дома, отвечая на вопрос, в чем состоит его послание Саудовской Аравии в свете ошибочного, с точки зрения Вашингтона, решения снизить нефтедобычу.

Глава государства не раскрыл, каким именно будет содержание предстоящих контактов. "Оставайтесь на связи", — многозначительно ответил Байден на дополнительный вопрос прессы.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.