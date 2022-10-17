ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp полностью ушла из России, передает агентство Рейтер со ссылкой на ее официального представителя. Бренд Uniqlo стал доступен для заказа в России на OZON

Компания, согласно сообщению, заявила, что российские власти "в одностороннем порядке ликвидировали" ее долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

"Мы предприняли все усилия для взаимодействия с российским правительством и другими участниками", — цитирует Рейтер пресс-секретаря, назвавшего процедуру "безопасным выходом" с местного рынка.

Компания отказалась уточнить, получила ли она компенсацию за активы, стоимость которых оценивается более чем в четыре миллиарда долларов, и собирается ли опротестовывать потери через международный арбитраж.

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие участники "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

В результате неделю назад президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.