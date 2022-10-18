МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. США планируют высвободить дополнительно 10-15 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов для того, чтобы восстановить баланс на рынках и сдержать рост цен на бензин, сообщил в понедельник Bloomberg. В США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

Кроме того, Белый дом намерен восполнить стратегические нефтяные резервы.