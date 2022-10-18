СМИ: США высвободят до 15 миллионов баррелей нефти из стратрезервов
Bloomberg: США намерены дополнительно высвободить до 15 миллионов баррелей нефти из стратрезервов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. США планируют высвободить дополнительно 10-15 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов для того, чтобы восстановить баланс на рынках и сдержать рост цен на бензин, сообщил в понедельник Bloomberg.
Кроме того, Белый дом намерен восполнить стратегические нефтяные резервы.
https://1prime.ru/oil/20221018/838492010.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.