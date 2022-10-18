МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ПАО "Лукойл" рассматривает возможность реструктуризации своего нефтетрейдингового подразделения Litasco и продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии для ограничения влияния санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Лукойл" купил заправку итальянской Eni

"Крупнейшая частная нефтедобывающая компания России ("Лукойл" — ред.) может реструктурировать свое торговое подразделение Litasco SA, создав два подразделения, одно из которых будет базироваться в Женеве, а другое — в Дубае", — пишет агентство со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Litasco в последние несколько месяцев переместил часть своих операций в Дубай и готовится перенести туда свою штаб-квартиру.

Блумберг отмечает, что женевское подразделение компании, которое будет называться Litasco West, продолжит обрабатывать поставки нероссийской нефти в Европу и управлять нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии. В то же время, по данным агентства, подразделение в Дубае, известное как Litasco Middle East, будет отвечать за торговлю российской нефтью и управлять операциями в Азии.

Цитируя свои источники, Блумберг пишет, что "Лукойл", который сам не находится под санкциями ЕС, также изучает возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода ISAB, расположенного на Сицилии. По данным Блумберг, интерес к покупке НПЗ, обладающего мощностью переработки 300 тысяч баррелей в сутки, проявляют компании Onex Holding и Crossbridge Energy Partners. Агентство отмечает, что российская нефть Urals может перестать поступать на завод ISAB с 5 декабря, когда вступает в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской сырой нефти.

Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.