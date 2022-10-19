ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. СМИ: британский минфин готовит "рейд" по прибыли банков и энергокомпаний

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 8-14 октября увеличились на 1,7 млн баррелей. Один аналитик предполагает сокращение запасов, а девять — увеличение. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,4 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3,3 млн баррелей до +1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 2,2 млн баррелей. Оценки варьируются от —3,7 млн баррелей до +500 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,5 процентного пункта, до 89,4%. Прогнозы варьируются от —1,5 процентного пункта до +0,5 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти на отчетной неделе на 1,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,2 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, согласно источнику.