МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 437,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. "Опять просчитался": в США осудили Байдена за решение по нефти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов на 1,38 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,2 миллиона с 25,6 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США снизились на 0,1 миллиона баррелей, до 209,4 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 209,5 миллиона. Аналитики ждали снижения сразу на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 106,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 2,2 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

При этом добыча нефти за этот же период выросла на сто тысяч баррелей в сутки – до 12 миллионов баррелей в день. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,975 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегического резерва

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год — на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в день.