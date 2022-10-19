ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится, а восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель, заявил президент Джо Байден. Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи

"Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти", — заявил Байден в Белом доме.

Он сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. По словам президента США, в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. "Я сказал своей команде рассматривать возможность его (резерва — ред.) дополнительного использования в случае необходимости", — добавил он.

Байден пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день. Он также объявил о намерении восполнить резерв, "когда цена упадет до 70 долларов". "Это хорошая цена для налогоплательщиков", — сказал он.

Ответственность за рост цен на бензин в США Байден возложил на российское руководство, связав рост стоимости со спецоперацией на Украине.

Ранее в среду из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны стало известно, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.