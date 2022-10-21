МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Проведение министерством энергетики США очередного аукциона по продаже сырой нефти из стратегических запасов по поручению президента страны Джо Байдена не способно решить фундаментальные проблемы на мировом рынке, сообщили РИА Новости в четверг в Американском совете по разведке и добыче (AXPC). Нефть дорожает после слов Байдена о снижении ее запасов в США

"Относительно озвученного президентом намерения, использование сырой нефти из стратегических запасов является краткосрочной мерой, которая никак не способна решить основополагающие проблемы, ведущие к росту издержек", — заявил представитель организации, объединяющей американских производителей энергоресурсов.

В среду министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Продажа нефти с поставкой в декабре исчерпывает 180 миллионов баррелей, которые президент США еще весной распорядился направить на рынок из государственных запасов.

По данным американского минэнерго, до этого нефть из стратрезервов, которые начали формироваться в 1975 году на случай перебоев в поставках на внутреннем или мировом рынках, продавалась с аукциона трижды — в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 2005 году после катастрофических последствий урагана "Катрина" и в 2011 году во время войны в Ливии.

По оценкам AXPC нынешнее стремление Байдена запустить на рынок дополнительные запасы черного золота не приведет к снижению цены, поскольку не является фактором, влияющим на стоимость нефти на мировом рынке.

"После объявления цены на нефть продолжают расти. Цены устанавливаются на глобальном рынке, лучшим способом снизить их является увеличение предложения", — считают в организации.

Последние директивы Байдена последовали за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.

Помимо аукциона по продаже, федеральное правительство может принять решение о выдаче в долг нефти из стратегических резервов. При подобном шаге, минэнерго принимает заявки от нефтяных компаний на перекачку нефти под обязательство вернуть энергоносители назад с процентом.

Однако, по мнению AXPC, американским властям необходимо сосредоточиться на долгосрочных политиках по увеличению внутреннего предложения на рынке, не полагаясь на стратегические запасы, объем которых до проведения последнего аукциона оценивался примерно в 400 миллионов баррелей, уже находясь на минимуме с 1984 года.

Всего, по данным минэнерго США, стратегические запасы нефти могут достигать порядка 714 миллионов баррелей, представляя из себя крупнейшую в мире систему нефтехранилищ, расположенных на побережье Мексиканского залива. Помимо возможности откачки нефти по трубопроводам, углеводороды могут также подаваться на морские частные терминалы для последующей отправки в пункты назначения нефтетанкерами.

Пока же американские власти продолжат истощать стратегические запасы, надеясь возобновить закупки нефти для стратегического резерва при достижении индикативным сортом WTI цены в 67-72 доллара за баррель, что по оценкам Белого дома может произойти в 2024 или 2025 годах.