С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — ПРАЙМ. Последствия разлива нефти, произошедшего 15 октября в Республики Коми, планируется полностью ликвидировать до начала ноября, сообщило минприроды региона.

Система контроля параметров работы "Транснефть-Север" 15 октября зафиксировала изменение давления на участке магистрального нефтепровода Ухта-Ярославль. В ходе обследования был обнаружен выход нефти в Княжпогостском районе Республики Коми. Утечка, по предварительным данным, составила около 100 кубометров. В связи с этим в Княжпогостском районе был введен режим ЧС, сообщал глава региона Владимир Уйба. Площадь загрязнения, как информировали власти, составила около 0,8 гектара.

"Компания ("Транснефть – Север" – ред.) планирует закончить работы по ликвидации до 31 октября, выпавший снег не повлияет на выполнение запланированных мероприятий", — сообщается в Telegram-канале минприроды Коми.

В настоящее время работы по ликвидации последствий загрязнения выполнены на 50%.

Компания "Транснефть – Север" 18 октября сообщала о возобновлении транспортировки нефти по магистральному трубопроводу Ухта-Ярославль в Коми после скачка давления на нем.