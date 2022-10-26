МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Всемирный банк назвал условие действия потолка цен на российскую нефть

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 15-21 октября увеличились на 600 000 баррелей. Три аналитика предполагают сокращение запасов, а восемь — увеличение. Оценки варьируются от —2,2 млн баррелей до +3,4 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,5 млн баррелей до +1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 1,1 млн баррелей. Оценки варьируются от —3,1 млн баррелей до +1,8 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, оставалась без изменений и составила 89,5%. Прогнозы варьируются от —1,2 процентного пункта до +1 процентного пункта. Три аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти на отчетной неделе на 4,5 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,3 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 635 000 баррелей, согласно источнику.