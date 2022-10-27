МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, пока рынки реагируют на статистику стратегических запасов этого сырья в США, а также бензина, которые снизились, следует из данных торгов и комментария аналитика. СМИ: США пересматривают условия потолка цен на российскую нефть

По состоянию на 8.19 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 93,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 88,05 доллара.

Согласно ранее опубликованным данным, стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю, завершившуюся 21 октября, на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года. Кроме того, запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей

"Недавняя слабость доллара придала рынку нефти некоторый попутный ветер, в то время как сокращение запасов бензина в США… только придало дополнительный импульс", — заключает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг.