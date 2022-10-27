Мировые цены на нефть растут на данных о снижении запасов этого сырья и бензина в США
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, пока рынки реагируют на статистику стратегических запасов этого сырья в США, а также бензина, которые снизились, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.19 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 93,98 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 88,05 доллара.
Согласно ранее опубликованным данным, стратегический резерв нефти в стране уменьшился за неделю, завершившуюся 21 октября, на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 401,7 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с мая 1984 года. Кроме того, запасы бензина снизились на 1,5 миллиона баррелей
"Недавняя слабость доллара придала рынку нефти некоторый попутный ветер, в то время как сокращение запасов бензина в США… только придало дополнительный импульс", — заключает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг.
https://1prime.ru/oil/20221027/838603446.html
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