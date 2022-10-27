МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин выразил уважение взвешенной, свободной от политики позиции Эр-Рияда, которая направлена на стабильность мирового нефтяного рынка. NYT раскрыл подробности срыва "секретной" сделки США и Саудовской Аравии

"Пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры, позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти", — отметил он.

Сечин выступает на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".