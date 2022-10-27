МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку пригласил дружественные страны принять участие в проекте "Восток Ойл", который обеспечит потребности в нефти рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Европа стала основной жертвой политики США, считает Сечин

Он подчеркнул, что выход на реализацию проекта "Восток Ойл", который сейчас развивается на севере Таймыра и на территории Красноярского края, даст возможность обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая.

Сечин отметил, что, приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", сегодня Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР.

Он добавил, что с развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 миллионов тонн в 2021 году.

Глава "Роснефти" также акцентировал внимание на том, что реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика.

"Будем рады видеть всех наших друзей, в том числе и наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", — резюмировал Сечин.