Азербайджанская Socar рассмотрит возможность участия в проекте "Восток Ойл"
Азербайджанская Socar изучит предложение "Роснефти" присоединиться к проекту "Восток Ойл"
Читать 1prime.ru в
БАКУ, 27 окт — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассмотрит предложение "Роснефти" принять участие в проекте "Восток Ойл" на Таймыре, сообщил журналистам ее президент Ровшан Наджаф.
"Да, как и все предложения", — ответил он на вопрос о том, рассмотрит ли компания предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле", озвученное на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку.
В ходе своего выступления на форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания будет рада видеть коллег из SOCAR в составе участников проекта.
"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в более чем 6 миллиардов тонн жидких углеводородов.
https://1prime.ru/oil/20221027/838607196.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.