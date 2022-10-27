БАКУ, 27 окт — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассмотрит предложение "Роснефти" принять участие в проекте "Восток Ойл" на Таймыре, сообщил журналистам ее президент Ровшан Наджаф. Сечин пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл"

"Да, как и все предложения", — ответил он на вопрос о том, рассмотрит ли компания предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле", озвученное на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

В ходе своего выступления на форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания будет рада видеть коллег из SOCAR в составе участников проекта.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре, включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в более чем 6 миллиардов тонн жидких углеводородов.