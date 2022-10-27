МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускоряют рост, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на сильную статистику по ВВП США, а аналитики считают, что начала глобальной рецессии не произошло. ВВП США в третьем квартале вырос на 2,6 процента

По состоянию на 18.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,17%, до 94,89 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,54%, до 89,26 доллара. При этом днем нефть дорожала на 0,3-0,4%.

Ранее в четверг стало известно, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%.

До публикации статистики на нефтяные котировки влияло то, что инвесторы опасались начала глобальной рецессии. Рынки ожидали ухудшения макроэкономической ситуации, так как мировые центробанки в основном склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с инфляцией. Опасения по поводу рецессии негативно влияют на цены на "черное золото", так как в таких условиях спрос на нефть падает.

"Этот показатель ВВП — сильный, просто сильный. Многие считали, что начинается глобальная рецессия, однако очевидно, что мы в ней не находимся", — сказал агентству Блумберг партнер-основатель Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff).