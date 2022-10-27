ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Ирак рассматривает недавнее решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу как "сугубо техническое" и призывает не искать в нем политическую подоплеку, заявил постоянный представитель страны при ООН Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм. Силуанов назвал невозможным для стран ОПЕК+ диктат цен на нефть

"Причина, по которой Ирак проголосовал за данное решение, носит чисто технический характер. Оно не имеет какого-либо политического подтекста. Таким образом, мы привержены поддержанию баланса рынка на текущем уровне, чтобы позволить всем странам извлечь для себя выгоду", — сказал аль-Улюм на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

Таким образом иракский дипломат ответил на критику со стороны США по поводу недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. В частности, в Вашингтоне усмотрели в данном шаге политический подтекст и обвинили входящие в группу страны в том, что их решение играет на руку интересам России.

При этом аль-Улюм затруднился ответить на вопрос, какую цену за баррель нефти Ирак считает для себя сбалансированной.

"Такое определение выносит правительство. Уровень (цены) сегодняшнего дня является приемлемым в нашей ситуации", — резюмировал постпред арабской республики при ООН.