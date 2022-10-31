АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. Нефтяная отрасль будет терять 5 миллионов баррелей в сутки, если свести на нет инвестиции в нее, заявил министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер. WSJ: США не введут потолок цен на нефть до выборов в Конгресс

"Данные все четко показывают: если мы сведем к нулю инвестиции в углеводороды, то из-за естественно снижения добычи мы будем терять 5 миллионов баррелей в сутки нефти ежегодно с текущего уровня добычи", — сказал он, выступая на конференции ADIPEC.

"Шок, который мы испытывали в этом году, покажется нам просто небольшим тремором", — добавил аль-Джабер.

Министр отметил, что текущий год ясно показал — вопрос энергобезопасности является ключевым в обеспечении прогресса мировой экономики. А учитывая прогнозируемый рост населения земли до 9,5 миллиарда человек к 2045 году, то миру нужно будет производить еще на 30% больше энергии, чем сегодня.

"Миру нужны все решения, которые у нас есть. Вопрос не в выборе только нефти. Или газа. Или солнечной энергии, ветра, атома, водорода. Речь и о нефти, и о газе, и о солнце, и о ветре, и об атоме, и о водороде. О всех них", — заключил он.