МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Нефтепровод в суданской столице Хартум, снабжающий нефтеперерабатывающий завод, подвергся диверсии, передает агентство SUNA со ссылкой на гендиректора НПЗ Муниры Махмуд. "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

"Та часть НПЗ, где осуществляется переработка сырой нефти, была вынужденно остановлена на определенный период времени из-за диверсии на нефтепроводе", — приводит издательство слова Махмуд.

По информации агентства, инженерам НПЗ удалось устранить неисправность. Подчеркивается, что объект работает в штатном режиме.

Уточняется, что информация об организаторах диверсии отсутствует.