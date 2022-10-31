2022-10-31T12:34:15+03:00
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2022-10-31T12:34:15+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221031/838654971.html
СМИ сообщили о диверсии на нефтепроводе в столице Судана
Нефть
Новости
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Нефтепровод в суданской столице Хартум, снабжающий нефтеперерабатывающий завод, подвергся диверсии, передает агентство SUNA со ссылкой на гендиректора НПЗ Муниры Махмуд. "Та часть... ПРАЙМ, 31.10.2022
нефть, энергетика, новости, судан, нефтепровод, диверсия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Нефтепровод в суданской столице Хартум, снабжающий нефтеперерабатывающий завод, подвергся диверсии, передает агентство SUNA со ссылкой на гендиректора НПЗ Муниры Махмуд.
"Та часть НПЗ, где осуществляется переработка сырой нефти, была вынужденно остановлена на определенный период времени из-за диверсии на нефтепроводе", — приводит издательство слова Махмуд.
По информации агентства, инженерам НПЗ удалось устранить неисправность. Подчеркивается, что объект работает в штатном режиме.
Уточняется, что информация об организаторах диверсии отсутствует.