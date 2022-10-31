МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают опускаться, теряя в пределах 1%, следует из данных торгов. Инвесторы проявляют осторожность на фоне ожиданий вокруг спроса в связи с новым ужесточением карантина в Китае. Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось

По состоянию на 12.35 по московскому времени цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,68%, до 93,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 87,22 доллара. При этом утром нефть дешевела на 0,9%.

Рынки продолжают следить за базовыми факторами рынка. Так, со стороны спроса продолжает сказываться ситуация вокруг Китая. В городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ужесточение коронавирусных ограничений может негативно сказаться на экономике страны, что отражается на ожиданиях вокруг спроса.

В целом ожидания по спросу остаются неопределенными, поскольку рынки сохраняют опасения относительно глобальной рецессии в связи с политикой мировых ЦБ повышать ключевые ставки для борьбы с инфляцией.

При этом с начала месяца нефть подорожала на 10% из-за опасений вокруг предложения. "Рынок готов к дальнейшему росту, поскольку российские санкции должны вступить в силу 5 декабря, а в игру войдет снижение ОПЕК+ производства на 2 миллиона баррелей в день", — цитирует агентство Блумберг слова управляющего директора Vanir Global Markets Pte Джеймса Уистлера (James Whistler).