МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что добыча нефти и конденсата в России снизится с 10,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до 10,1 миллиона баррелей в 2027 году, но к началу 2030-х годов ее уровень снова начнет расти, в частности, за счет развития проекта "Восток Ойл", говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO). "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

Согласно прогнозам ОПЕК, в краткосрочной и среднесрочной перспективе предложение российских нефти и конденсата будет снижаться вследствие более слабого внутреннего спроса, а также эмбарго и санкций со стороны покупателей, в частности европейских.

"Предложение российских жидких углеводородов, как ожидается, снизится с 10,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до 10,1 миллиона баррелей в сутки к 2027 году. После этого ожидается постепенное и частичное восстановление добычи по мере роста внутренних инвестиций, в частности, в крупный проект "Восток Ойл" в Восточной Сибири, который объединяет существующие и некоторые будущие месторождения в один новый мегакомплекс", — говорится в докладе.

"В результате, уровень добычи вырастет снова примерно до 10,5 миллиона баррелей в сутки к началу 2030-х годов и составит в среднем 10,4 миллиона баррелей к 2045 году", — добавляется в сообщении.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиардов тонн жидких углеводородов.