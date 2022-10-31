МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ОПЕК оценивает потребность нефтяной отрасли в инвестициях до 2045 года в объеме 12,1 триллиона долларов, подчеркивает проблему их хронической нехватки, говорится в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO). В британской BP оценили последствия введения потолка цен на энергоресурсы

"Общий объем инвестиции, необходимый нефтяному сектору до 2045 года, составляет 12,1 триллиона долларов. Однако хроническое недоинвестирование в него в последние годы из-за упадка промышленности, пандемии COVID-19, а также в результате политики, направленной на прекращение финансирования нефтяного сектора, является главным поводом для беспокойства", — сообщает ОПЕК.

Организация считает, что только сектору upstream (разведка и добыча) в период 2022-2045 годов нужно 9,5 триллиона долларов, а downstream и midstream (переработка, продажа, транспортировка и хранение) — 1,6 триллиона и 1 триллион долларов соответственно.

К примеру, только для сохранения уровня добычи нефти в мире на отметке 100 миллионов баррелей в сутки ежегодно нужно добавлять около 5 миллионов баррелей в сутки производственных мощностей, считают в ОПЕК.

"ОПЕК и ее партнеры по Декларации о кооперации (сделка ОПЕК+ — ред.) полностью привержены задаче гарантирования в нефтяной отрасли устойчивой и стабильной среды, которая бы позволяла осуществлять инвестиции. Это можно наблюдать в действиях (альянса — ред.), предпринятых за последний год", — говорится в докладе.

При этом в ОПЕК подчеркивают, что страны организации инвестируют также и в другие источники энергии, такие как возобновляемые, атомные, газ и водород. "Мы верим, что использовать нужно все опции, все решения и все технологии", — отмечается в WOO.

"Однако ни одна организация не может действовать в одиночку. Задача инвестиций требует от всех причастных сторон работать вместе, чтобы гарантировать долгосрочный благоприятный для инвестиций климат с достаточным объемом доступных финансовых средств. Такой, который был бы устойчивым и работал как для производителей, так и для потребителей, как для развитых, так и развивающихся стран", — заключает ОПЕК.