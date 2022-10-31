ДОХА, 31 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) наращивают нефтедобычу, но одновременно работают над снижением вредных выбросов и увеличением производства энергии из возобновляемых источников, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман на конференции ADIPEC в Абу-Даби в преддверии климатического саммита COP27, направленного на сдерживание глобального потепления. В ОАЭ рассказали о будущем нефтяной отрасли без инвестиций в нее

Международная нефтяная выставка-конференция в Абу-Даби (ADIPEC) открылась чуть более чем за неделю до COP27 в Египте, где представители почти 200 стран примут участие в последнем раунде переговоров по климату.

"Мы и ОАЭ наращиваем наши производственные мощности, увеличиваем объемы переработки. Мы и ОАЭ собираемся стать образцовыми производителями — производителями углеводородов, но также достичь всех целей в области устойчивого развития", — сказал глава саудовского минэнерго.

По его убеждению, нефть остается "краеугольным камнем энергоснабжения", но королевство также ведет работу над снижением выбросов и увеличением производства из возобновляемых или менее загрязняющих источников энергии.

Конференция COP26 в прошлом году завершилась обещанием удержать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.