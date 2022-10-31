МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на фоне коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. ОПЕК оценил потребность нефтяной отрасли в инвестициях

По состоянию на 19.13 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,89%, до 92 долларов за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,2%, до 85,97 доллара.

В городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ужесточение коронавирусных ограничений может негативно сказаться на экономике страны, что негативно отражается на ожиданиях вокруг спроса.

Китай почти с самого начала пандемии придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, а китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

При этом с начала месяца нефть подорожала на 6-10% из-за опасений вокруг предложения. В начале октября государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года.

"По большинству нефтяных контрактов наблюдаются умеренные продажи вторую сессию подряд по мере завершения октябрьских торгов, причем последняя серия коронавирусных локдаунов в Китае в значительной степени способствует снижению цен", — цитирует агентство Блумберг аналитиков оптового дистрибьютора топлива TACenergy.