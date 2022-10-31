ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. США не намерены распространять принцип "ценового потолка" на российскую нефть, погруженную на суда до 5 декабря при условии, что она будет разгружена до 19 января 2023 года, говорится в обнародованном в понедельник разъяснении американского минфина. ОПЕК предрек сокращение нефтедобычи в США к 2045 году

"Нет, при условии выгрузки нефти в порту назначения до 00.01 по восточноамериканскому времени 19 января 2023 года. Сырая нефть российского происхождения, погруженная на суда до 12.01 утра 5 декабря и выгружаемая до 00.01 19 января 2023 года, не попадает под ценовой предел", — следует из разъяснения, которое было опубликовано в ответ на соответствующий вопрос.

Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Теперь же, как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, администрация президента Джо Байдена пересматривает условия потолка цен в сторону его увеличения. Агентство также отметило, что США и ЕС, скорее всего, установят более свободно управляемый потолок с большей лимитирующей ценой, чем предполагалось.