МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Цены на газ в США подскочили на NYMEX

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов на 0,37 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,95 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона, на следующий год — на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в день.